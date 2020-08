Cessione Roma, a un passo la firma tra Pallotta e Friedkin: le ultime

La cessione della Roma sembra essere ormai cosa fatta. Secondo quanto riporta Sky Sport, è a un passo la firma del preliminare d'acquisto tra Friedkin e Pallotta. Il magnate americano era stato vicino alla firma già a gennaio, dopo che i suoi legali erano arrivati in Italia per definire i dettagli e portare un'offerta che superava i 700 milioni di euro. Con il Covid-19, la cifra è scesa fino a 450 milioni e 80 per il calciomercato. Dopo gli ultimi incontri, si sarebbe arrivati a un passo dalla conclusione della trattativa. Prima del closing saranno necessari altri passaggi burocratici, che richiederanno circa 4 o 5 settimane. Solamente a quel punto Dan Friedkin sarà il nuovo presidente del club giallorosso.

