Immobile, il riposo del guerriero è sulla Costiera Amalfitana - FOTO

Dopo tanto faticare, per Immobile è arrivato il momento del cosiddetto riposo del guerriero. L'attaccante della Lazio sta approfittando di questo attimo di pausa per ricaricare le batterie in vista della prossima stagione (la Serie A ripartirà ufficialmente il 19 settembre, ndr) e godersi la famiglia che in questo periodo ha visto poco per via delle partite e degli allenamenti ravvicinati.

VACANZE CAMPANE - Attualmente il bomber biancoceleste è in vacanza sulla Costiera Amalfitana (precisamente tra Positano e Praiano, come si evince dalle sue Instagram Stories) e si gode il paesaggio tra relax e divertimento. Non mancano i giri in moto d'acqua, le gare di tuffi con il fratello e momenti spensierati con i figli. King Ciro ora si riposa e sgombera la mente da tutto: la prossima stagione sarà impegnativa e allora è necessario staccare la spina per poi riattaccarla quando in sottofondo ci sarà una musichetta soave, che sulla sponda biancoceleste del Tevere non si sentiva da 13 anni.