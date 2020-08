DIRETTA - Calciomercato Lazio, occhi su David Silva: firma attesa per oggi

Si lavora su più fronti in ottica calciomercato Lazio, sono diverse le situazioni che si stanno evolvendo sia in entrata che in uscita. Per la porta si cerca un secondo che possa costituire un'alternativa valida a Strakosha, in modo da poter affrontare le tre competizioni con due potenziali portieri titolari: sul taccuino Sirigu, Sergio Rico, Cragno, Sepe e Paleari, ma il preferito di Inzaghi resta Andrea Consigli, il cui procuratore incontrerà a breve il ds del Sassuolo Carnevali per parlare di futuro. In difesa i nomi caldi restano quelli di Fares e Kumbulla, su cui si attendono ulteriori sviluppi, ma è a centrocampo che a breve dovrebbe arrivare la grande conferma: David Silva sposa il progetto Lazio, la firma dello spagnolo del Manchester City è attesa a breve e il giocatore sembra aver scelto la Serie A per il suo futuro. Sempre a centrocampo attenzione anche a De Paul, nome mai depennato dal taccuino della Lazio ma su cui si registra anche l'interesse della Fiorentina. Capitolo attacco: Borja Mayoral del Real Madrid è l'indiziato numero uno per un approdo in biancoceleste, seguito a ruota da Vedat Muriqi del Fenerbahce su cui sta lavorando un intermediario per cercare di abbassare il prezzo. Più defilati ma presenti i profili di Joshua King del Bournemouth, Chris Wood del Burnley e Wesley dell'Aston Villa.

USCITE - Per quanto riguarda i giocatori ai saluti, la fascia sinistra si priverà quasi sicuramente di Jony e Lukaku: non hanno convinto Inzaghi, si cerca una sistemazione per i due. In uscita anche Felipe Caicedo, la cui carriera da giramondo lo porterà tra Emirati, Arabia Saudita o Qatar: ci sono forti interessamenti da parte di Al Duhail e Al Shabab, dopo tre anni in biancoceleste potrebbe chiudersi qui l'esperienza di Caicedo alla Lazio. Dall'Inghilterra scrivono inoltre di un interesse dell'Arsenal per Luiz Felipe, uno dei giocatori biancocelesti più interessanti per i club europei: nessun tentativo concreto per ora, solo un apprezzamento.

