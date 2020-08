Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "Anche l'Arsenal su Luiz Felipe"

CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato entra nel vivo. La Lazio di Simone Inzaghi è molto attiva ed è vicina a chiudere i colpi David Silva, Fares e Borja Mayoral. I biancocelesti devono rinforzarsi in vista del ritorno in Champions League, ma dovranno pensare anche alle cessioni. Oltre agli esuberi, ai calciatori fuori dal progetto e a quelli che torneranno dai prestiti, i capitolini dovranno fare i conti anche con le offerte che arriveranno per i propri gioielli. Tra questi c'è anche Luiz Felipe. Il giovane difensore brasiliano è seguito da alcuni club in Europa che hanno effettuato anche qualche sondaggio. Assodato l'interesse del Barcellona, nelle ultime ore il nome del centrale è rimbalzato anche in Inghilterra. Secondo il Daily Star, l'Arsenal avrebbe inserito Luiz Felipe nell'elenco dei possibili acquisti per la difesa. Il talento verdeoro è in compagnia di Koch e Sarr, giocatore accostato spesso alle aquile nelle ultime settimane. Per ora solo una sorta di gradimento e nessun tentativo concreto, ma la pista andrà tenuta sotto controllo. Per la Lazio e Inzaghi il calciatore è un punto fermo e non vogliono cederlo a meno che qualcuno non si presenti a Formello con una proposta irrinunciabile.

CALCIOMERCATO LAZIO, CACCIA AL VICE STRAKOSHA: CONSIGLI IL PREFERITO

CALCIOMERCATO LAZIO, LE ULTIME SU DAVID SILVA

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE