Calciomercato Lazio, la Fiorentina torna su De Paul: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - La Fiorentina torna prepotentemente su Rodrigo De Paul. Dopo averlo inseguito a lungo la scorsa estate, il club viola sta provando a strappare l'argentino all'Udinese. Il club friulano ha sparato alto chiedendo 45 milioni di partenza, ma le intenzioni dei toscani sono quelle di trattare con i bianconeri per abbassare il prezzo. Secondo La Nazione, la porta non sarebbe chiusa anche perché all'Udinese piacciono molto sia Sottil che Vlahovic. La Fiorentina non vorrebbe privarsi dei suoi due giovani talenti, ma c'è l'ipotesi che i due possando andare in Friuli in prestito per un anno con opzione per una seconda stagione. Il doppio prestito biennale sarebbe un bel colpo per l'Udinese che a quel punto potrebbe sensibilmente venire incontro al club di Commisso sulla cifra del cartellino di De Paul. Ricordiamo che il giocatore è stato più volte accostato alla Lazio di Simone Inzaghi. Al momento, però, il centrocampo delle aquile è numericamente al completo con gli arrivi di Escalante e David Silva. Qualcosa potrebbe cambiare solo in caso di un'uscita (Milinkovic) che sia dalle parti di Formello sia i tifosi proprio non si augurano.