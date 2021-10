Juventus – Roma, Lichsteiner: “Da ex laziale per me è sempre stato un derby”

La gara tra Juventus e Roma conclude questa domenica di calcio. Nel prepartita ai microfoni di JTV si è espresso in merito Stephan Lichsteiner. L’ex terzino della Juventus e della Lazio ha raccontato come ha vissuto le sfide con la Roma quando vestiva la maglia bianconera, le sue parole: “Juve-Roma per me è sempre stato uno stimolo in più, da ex laziale,per fare un favore ai miei ex. Era una partita importante, è spesso stata lotta scudetto ed era molto sentita”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Europa League, le avversarie della Lazio: il Marsiglia dilaga in casa

Juventus – Roma, Kean stende Mourinho: Lazio a -1 dal quarto posto