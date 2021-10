Juventus – Roma, Kean stende Mourinho: Lazio a -1 dal quarto posto

Il Sunday Night match si conclude con la vittoria della Juventus che batte la Roma 1 a 0. Il rocambolesco gol di Kean arriva al 16’ del primo tempo. Nonostante lo sforzo massiccio della Roma per raggiungere il pareggio, il risultato è rimasto invariato. I giallorossi hanno sprecato un’occasione con il rigore fallito da Veretout allo scadere del primo tempo. Mentre la Juventus non perde terreno arriva la battuta d’arresto per la squadra di Mourinho che è a un solo punto dalle inseguitrici e domenica affronterà il Napoli capolista. La Lazio con la vittoria sull'Inter si avvicina al quarto posto e resta in corsa per la Champions.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Juventus – Roma, scintille tra Veretout e Abraham per il rigore

Napoli, Spalletti: "Il prossimo rigore lo batte Insigne, quello dopo Lorenzo e il terzo..."