Juventus – Roma, scintille tra Veretout e Abraham per il rigore

È in corso il match tra Juventus e Roma con i bianconeri in vantaggio di un gol. Sullo scadere del primo tempo Orsato fischia in favore dei giallorossi un rigore che diventa motivo di discussione tra Tammy Abraham e Jordan Veretout. Abraham avrebbe espresso l’intenzione di calciare il penalty chiedendo il permesso anche a Mourinho che ha lasciato decidere i giocatori. Vereotut, in quanto rigorista, non ha accettato la richiesta del compagno di squadra e ha calciato il rigore sbagliandolo. Per il francese si tratta del primo errore dopo tredici realizzati consecutivamente.

