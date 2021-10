Napoli, Spalletti: "Il prossimo rigore lo batte Insigne, quello dopo Lorenzo e il terzo..."

Il Napoli continua a vincere. La squadra di Spalletti nel pomeriggio ha battuto anche il Torino di Juric conquistando non solo tre punti ma facendo filotto con otto vittorie in otto gare e 21 punti in classifica. L'unica nota negativa è il rigore sbagliato da Lorenzo Insigne, parato da Milinkovic-Savic, nel primo tempo. Al termine del match il tecnico degli azzurri è intervenuto ai microfoni di Dazn e si è così espresso in merito: "Lorenzo è molto attaccato al Napoli soprattutto ora che i compagni gli danno forza e lo aiutano. Era dispiaciuto per non aver contribuito. Il prossimo rigore per me lo batte Insigne, quello dopo Lorenzo e quello dopo ancora il capitano".