Europa League, le avversarie della Lazio: il Marsiglia dilaga in casa

Nella decima giornata di Ligue 1, il Marsiglia strapazza 4-1 in casa il Lorient. Tra le mura amiche del Velodrome, i ragazzi di Sampaoli vanno in svantaggio a causa del gol di Lauriente su rigore. I padroni di casa non si abbattono e calano il poker grazie a Kamara, l'ex Napoli Milik e la doppietta di Guendouzi. Altri tre punti in classifica dunque per l'OM che sale a quota 17 punti, al terzo posto in classifica e con una gara in meno rispetto alle altre. Il prossimo impegno per Payet e compagni sarà in Europa League, all'Olimpico contro la Lazio reduce dalla convincente vittoria sull'Inter.