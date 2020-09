Juventus, Suarez supera l'esame di italiano ma la pronuncia è da rivedere - VD

AGGIORNAMENTO ORE 17:45 - Qualche ora dopo l'esame superato, è spuntato un video di Luis Suarez che prova a dire qualche frase in italiano ma con scarsissimo successo. Il filmato sta diventando virale per la scarsa padronanza di lunguaggio dell'attaccante uruguaiano.

AGGIORNAMENTO ORE 16:40 - Luis Suarez ha superato l'esame di italiano svolto all'Istituto di Perugia per ottenere il passaporto da comunitario. L'attaccante uruguaiano ha sostenuto una prova scritta e una orale ottenendo l'attestato di livello B1. Il calciatore rientrerà a Barcellona nelle prossime ore.

Sono ore frenetiche in casa Juventus su vari fronti. Il primo è quello riguardante Luis Suarez. Il calciatore del Barcellona è infatti atterrato a Perugia con un volo proveniente direttamente da Prat. Il calciatore bluagrana adesso dovrà sostenere l'esame B1 di italiano, un requisito fondamentale per riattivare le pratiche per lo status da comunitario. Intanto si attendono notizie anche per quanto concerne la situazione legata a Dzeko.

