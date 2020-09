Calciomercato Lazio, Jony vicino al ritorno in Liga: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Potrebbe essere in Spagna il futuro di Jony. Lo spagnolo, dopo solo una stagione all'ombra del Colosseo, potrebbe salutare la Capitale e tornare in patria. Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero, il calciatore sarebbe a un passo dall'Osasuna. Operazione che potrebbe chiudersi con la formula del prestito gratuito, con i due club che si dividerebbero l'ingaggio. Attenzione, però, perché anche Alaves e Getafe sembrerebbero interessate al calciatore e potrebbero tentare il colpo di coda. Come sottolinea la consueta rassegna di Radiosei, la sua ex squadra sarebbe ben felice di riaccoglierlo mentre il club dell'area metropolitana di Madrid, dopo l'ottavo posto della passata stagione, ha una maggiore disponibilità economica. La cessione, anche momentanea, di Jony libererebbe 2,6 milioni nell'indice di liquidità (1,3 netto il suo stipendio annuale), parametro che i capitolini devono guardare con attenzione. L'eventuale cessione del numero 7 libererebbe una casella nella lista dei 25 per il campionato con Akpa Akpro e Djavan Anderson candidati a occuparla.

