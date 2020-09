Calciomercato Lazio, per Bastos spunta un'offerta dagli Emirati: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - Quissanga Bastos resta in uscita. L'angolano, con il contratto in scadenza a giugno, è destinato a salutare la Lazio. Il giocatore rimane vicino alla Turchia con Besiktas e Basaksehir che sono pronte ad accoglierlo. Secondo la consueta rassegna stampa di Radiosei, potrebbe affacciarsi una nuova ipotesi per il numero quindici biancoceleste. Tare, infatti, avrebbe in mano una nuova offerta direttamente dagli Emirati Arabi che sognano di accogliere l'africano. Una super proposta che porterebbe quattro milioni nelle casse capitoline e un ingaggio da oltre tre milioni per il giocatore. Se la Super Lig ha la priorità dal piano tecnico/tattico, la soluzione araba non ha rivali dal punto di vista economico. Nelle prossime ore Bastos prenderà una decisione. In ogni caso la sua cessione all'estero libererà una casella e permetterebbe alla Lazio di tesserare un extracomunitario. Per la sua sostituzione, invece, si pensa sempre a un profilo giovane proveniente dall'estero che dovrebbe rinforzare il reparto arretrato di Simone Inzaghi. Un nome top secret che le aquile avrebbero già in mano, ma che non sarebbe mai emerso.

