L'ex Lazio Zarate rescinde col Boca Juniors. L'addio sui social: "Non dimenticherò..." - VIDEO

Si chiude l'avventura di Mauro Zarate col Boca Juniors. L'ex calciatore della Lazio, dopo le avventura in Europa e negli Emirati Arabi, era tornato in Argentina per rilanciarsi. In tre anni tra le fila degli Xeneizes ha collezionato 85 presenze e 21 gol. Poi la decisione di rescindere e l'addio comunicato tramite un post su Instagram: "Grazie è la prima parola che mi viene in mente. Ho vissuto momenti incredibili che non potrò mai dimenticare. Anche quando non avevo ancora difeso i colori del club, i tifosi mi hanno dimostrato amore e supporto incondizionati. Rifarei tante altre volte la scelta di essere un giocare del Boca". Tra i motivi della rottura, la sensazione di "Maurito" di non essere più al centro del progetto della società e del tecnico Russo.

