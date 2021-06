Calciomercato Lazio, da Bergamo: "Biancocelesti in pole per Gollini"

CALCIOMERCATO LAZIO - In attesa di conoscere l'allenatore che sarà l'erede di Simone Inzaghi, iniziano i rumors di mercato sulla Lazio. Un tema caldo da risolvere è sicuramente quello del portiere. Thomas Strakosha è in scadenza nel 2022 e, qualora non dovesse rinnovare, potrebbe essere questa la sessione di mercato giusta per lasciare Formello. Pepe Reina è esperto e resterà, ma serve un altro estremo difensore, a meno che Sarri, o chi per lui, decida di rilanciare Strakosha, con cui va trovato un accordo per prolungare il contratto. Oltre ad Alessio Cragno, un altro nome che è stato accostato è quello di Pierluigi Gollini. Secondo il Corriere della Sera edizione di Bergamo, sull'estremo difensore la Lazio sarebbe in assoluta pole. Ci sarà tempo per il mercato, ma le quotazioni del numero uno bergamasco crescono.