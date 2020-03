La Lazio svela la risposta del quiz: il video del gol di Leiva al Benevento

LAZIO SOCIAL - Ricordate il quiz lanciato dalla Lazio qualche giorno fa sui suoi canali social commentato prontamente da Felipe Anderson? Per chi non ricordasse la risposta, il club biancoceleste ha svelato come terminò quel destro dal limite di Lucas Leiva contro il Benevento: ovviamente in gol, sotto l'incrocio. Felipe aveva ragione, "Golazo!" del brasiliano che aveva ricevuto palla da Patric dopo l'angolo battuto corto proprio da Anderson. Quella partita contro il Benevento si giocò esattamente due anni fa, era il 31 marzo 2018, e finì in goleada per la Lazio. A segno Immobile, poi pareggiò l'ex Cataldi (che quell'anno era in prestito) con una bellissima punizione. Al 50' gli ospiti andarono addirittura in vantaggio con Guilherme, scatenando però la reazione della squadra di Inzaghi: Caicedo, De Vrij, Immobile, Leiva e Luis Alberto chiusero la partita sul 6-2.

Lazio, parte il quiz: "Leiva prepara il tiro e...", Felipe Anderson indovina

In casa Lazio si pedala: Lazzari si tiene in forma in sella alla cyclette - FT

Torna alla home page