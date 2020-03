Con lo stop degli allenamenti, i giocatori stanno proseguendo la preparazione nelle proprie abitazioni. Lo scopo è quello di non perdere la forma e farsi trovare pronti per quanto si riprenderà il campionato e ci si ritroverà nei centri sportivi. Manuel Lazzari ha approfittato della bella giornata di sole per svolgere qualche esercizio sul suo terrazzo. La sua fidanzata Diletta ha condiviso su Instagram lo scatto che ritrae il difensore in sella alla cyclette. In giornate in cui il tempo a disposizione è aumentato esponenzialmente, non manca qualche ora da dedicare alla forma fisica, soprattutto in casa Lazio: i giocatori sono più motivati che mai a riprendere, il prima possibile, il proprio cammino trionfale.

Lazio, Onazi: "Inzaghi voleva tenermi. Scudetto? Tutto è possibile..."

In casa Lazio si pedala: Lazzari si tiene in forma in sella alla cyclette - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE