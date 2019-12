Lazio, 11 gol sono arrivati nell'ultimo quarto d'ora: è primato in Europa

Quando il triplice fischio si avvicina, la Lazio si infiamma. Ogni partita viene aggredita dai biancocelesti fino all'ultimo, fino a quando c'è spazio e tempo per giocare il pallone. E il più delle volte, proprio a ridosso del termine arriva il gol decisivo. Anche ieri, a Cagliari, è successo lo stesso: Luis Alberto e Caicedo hanno insaccato la sfera nei minuti di recupero regalando la vittoria a Simone Inzaghi. Come riporta Lazio Page, in questa statistica la Lazio domina in Europa. Infatti, con 11 gol segnati negli ultimi 15 minuti, detiene il primato insieme a Lipsia, Manchester City e PSG. Gli avversari non possono rilassarsi, i biancocelesti sono pronti a colpire in ogni momento. Soprattutto quando l'arbitro è pronto a fischiare la fine.

