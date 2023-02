Lazio, 150 volte Cataldi! A Verona Danilo festeggia il traguardo

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Nato e cresciuto con l'aquila sul petto. Per Danilo Cataldi la Lazio è una certezza, per la Lazio lo è lo stesso Danilo. Con la presenza di oggi, il centrocampista taglia il traguardo della 150esima presenza in Serie A con la maglia biancoceleste. In totale sono 191 nel massimo campionato (13 col Genoa e 29 col Benevento), mentre il totale con la Lazio recita 197. Un obiettivo raggiunto con orgoglio e che Danilo potrebbe presto festeggiare ponendo quella firma importantissima sul rinnovo di contratto.