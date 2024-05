Monza - Lazio, Tudor in conferenza: quando e dove seguirla - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Sabato 4 maggio alle 18 la Lazio affronterà il Monza all'U-Power Stadium, sfida importante e determinante per il raggiungimento dell'obiettivo Champions. Alla vigilia dell'incontro, come si legge sui canali ufficiali del club, interverrà il tecnico Igor Tudor in conferenza stampa per raccontare le sensazioni della squadra e fare il punto sulla situazione. L'appuntamento nella sala stampa di Formello è alle 12 e sarà possibile seguirla in diretta su Lazio Style Radio.

