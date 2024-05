Sampdoria, il club omaggia Eriksson: la risposta all'invito al Ferraris

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Per Sven Goran Eriksson e per i tanti tifosi della Sampdoria sarà una giornata speciale quella di domenica 5 maggio, al Ferraris. “Si torna sempre dove si è stati bene. Sven-Goran Eriksson non ci ha pensato su nemmeno un secondo. ‘Sì, ci sarò, per la Sampdoria è sempre un piacere’. Appena ricevuto l’invito da parte del club, l’allenatore svedese ha accettato con orgoglio e commozione. Giusto il tempo di organizzare il calendario – compatibilmente con i purtroppo noti problemi di salute – e trovare la data giusta: Samp-Reggiana, domenica 5 maggio, ore 15″. In questo modo il club blucerchiato ha ufficializzato l'omaggio all’ex tecnico, che a gennaio ha ufficializzato di essere affetto da un male incurabile al pancreas. “Un pomeriggio in cui il ‘Ferraris’ si vestirà per la festa, una festa in onore di uno dei più grandi mister della storia blucerchiata”, ha precisato la società, di cui Eriksson è stato allenatore dal 1992 al 1997.