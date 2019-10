Lazio / 5° posto e quel numero che ritorna: 18 quota (quasi) fissa

La Lazio raggiunge il 5° posto in classifica grazie al 4-0 rifilato al Torino e raggiunge quota 18 punti. Un quantitativo diviso con Napoli e Cagliari, ma che in casa biancoceleste riporta alle passate stagioni. Statistiche alla mano dopo 10 giornate la Lazio ha raggiunto questa quota in ben 4 volte delle ultime 5 stagioni. Il riferimento è alle stagioni 2015/16, 2016/17, 2018/19 e infine 2019/2020. Si può definire quasi una (quota) fissa che sottolinea la bontà dell'inizio di campionato pur alla ricerca di una continuità di risultati. L'unica eccezione nel quinquennio appena trascorso il 2017/2018 dove i punti raccolti furono addirittura 25. Oggi varrebbero un 2° posto a -1 dalla Juventus capolista.

