Cassano: "Zona Champions? La Lazio è l'unica a poter insidiare l'Atalanta"

La Lazio sale a quota 18 in classifica grazie al rotondo 4-0 contro il Torino. La Champions ora dista un solo punto, mentre il terzo posto dell'Atalanta tre lunghezze. Nella trasmissione Tiki Taka l'ex attaccante Antonio Cassano ha individuato nei biancocelesti i rivali della squadra di Gasperini: “Spesso si è parlato in passato delle ambizioni europee del Torino. Io non ho mai creduto potesse competere per la Champions League. In questo senso la squadra più attrezzata è l'Atalanta e l'unica che può darle fastidio è la Lazio”.

