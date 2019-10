FORMELLO - Lazio, la ripresa alle 11: dito lussato per Immobile

FORMELLO - Avanti con la prossima, tra quattro giorni. Il Milan in trasferta dopo il Torino: gli allenamenti riprenderanno domani mattina (ore 11), in programma c’è lo scarico per chi ha affrontato i granata dal primo minuto. Le prove anti-Milan scatteranno venerdì pomeriggio, Inzaghi ha disposizione due sedute piene per preparare il match di San Siro. Dove tornerà dall’inizio Leiva, tenuto a riposo stasera visti gli acciacchi riportati a Firenze. Le rotazioni proseguiranno in attacco (con Correa al posto di Caicedo), sugli esterni (scontato Lazzari a destra) e soprattutto in difesa: con il Toro è stato scelto lo stesso terzetto del Franchi, per questo sono pronosticabili Luiz Felipe e Bastos insieme all’inamovibile Acerbi. Non preoccupa Immobile: il pollice della mano destra (lussato) non gli impedirà di guidare l'attacco biancoceleste a San Siro.

Pubblicato il 30-10 alle 23.58