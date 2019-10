Lazio, Abbate: "Con l'Atalanta Marusic o Lazzari? Inzaghi ci sta pensando..."

Il campionato è sul punto di iniziare, la sosta è ormai entrata nella fase finale. La Lazio se la vedrà con l'Atalanta, e ai microfoni di Radiosei è intervenuto Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero: "Marusic titolare per la seconda volta da terzino col Montenegro: che significato ha anche in chiave Atalanta? Inzaghi credo si stia interrogando anche perché Lazzari dovrebbe fare due gare di seguito considerato che giovedì la Lazio affronterà il Celtic con Marusic ancora out per squalifica. Vi segnalo che domani Correa effettuerà ulteriori accertamenti, anche se per i medici non sarebbe in dubbio. Un neo per l'Atalanta? Resta un po' ingenua ma è fortissima. Penso a Freuler: il giocatore che manca alla Lazio per avere equilibrio in mezzo al campo. L'Atalanta ha dimostrato di essere un top club andando in Champions. In termini di ballottaggi non ne vedo altri, lo stesso Ramos stasera è impegnato con l'Under 23 in Brasile ma sabato immagino giochi dall'inizio".

