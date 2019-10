FORMELLO - Lazio, domani la ripresa: Inzaghi aspetta i nazionali e Correa

FORMELLO - Sta scivolando via un altro giorno di riposo, il secondo consecutivo dopo l’amichevole di sabato mattina con la Primavera. Era stata saltata da Correa, l’unico calciatore in infermeria in questo momento. Il Tucu ha rimediato una botta al polpaccio giovedì scorso e saltato i successi due allenamenti, compresa la partitella in famiglia contro i baby di Menichini. L’infortunio non è serio e per questo è prevedile il suo rientro in tempo per la sfida con l’Atalanta, in programma sabato all’Olimpico (ore 15). Si riaffaccerà a breve in gruppo. Inzaghi poi attende il ritorno dei calciatori convocati in nazionale. Gli ultimi impegni (di Luis Alberto, Acerbi, Immobile e André Anderson) sono previsti domani. Tra mercoledì e giovedì si saranno riaggregati tutti, c’è poco tempo per preparare l’anticipo Champions contro la squadra di Gasperini. Dove non ci sarà Leiva, squalificato: al suo posto si prepara Parolo, in regia come contro Sampdoria e Inter.

TURCHIA, LA SITUAZIONE LEGATA AL CALCIO

CALCIOMERCATO LAZIO, IPOTESI SALERNITANA PER ANDERSON

TORNA ALLA HOMEPAGE