Calciomercato Lazio, ipotesi ritorno alla Salernitana per André Anderson

Non ha ancora trovato spazio in biancoleste, André Anderson. Il giovane italo-brasiliano, reduce da una promettente stagione in prestito alla Salernitana (2 gol e 1 assist in 18 presenze), era tornato a Roma con un bagaglio carico di esperienza e aspettative. Finora rimaste tali. Inzaghi e la Lazio predicano calma con l'inserimento dei nuovi: serve pazienza, lavoro. Arriverà il suo momento, il centrocampista lo sa bene. Ma nel frattempo a Salerno cercano di cogliere l'occasione al volo: “Non sta giocando alla Lazio, quindi i granata potrebbero tornare su Anderson”, scrive Le Cronache. Ventura, mister dei campani, avrebbe cercato di convincere Lotito a rinnovare il prestito alla Salernitana già in estate, senza successo. Ora si è aperto un nuovo spiraglio, e l'ex ct - secondo quanto circola nell'ambiente granata - starebbe insistendo col patron biancoceleste. Ma difficilmente sarà accontentato. Il ds Tare stravede per André, lo considera un talento in grado di dire la sua alla Lazio. La decisione presa dopo i ritiri pre-campionato, quella di farlo crescere all'ombra del Colosseo, molto probabilmente resterà invariata.

