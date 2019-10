Lazio, padel tra ex: Vieri, Casiraghi, Albertini. E alla fine qualcuno rosica...

Vecchie glorie, nuovo sport. Non è una novità, tanti ex calciatori (o atleti, in generale) spesso decidono di cimentarsi in discipline diverse una volta terminata la propria carriera da professionisti. E il padel è uno degli sport più in voga tra le leggende del calcio. È il caso anche di alcuni ex Lazio, come Vieri, Casiraghi e Albertini che si sono sfidati - grazie anche alla gentile partecipazione di Costacurta - in una sfida tutta racchette e rimbalzi. A renderlo noto è l'ex mediano, Albertini, tramite il proprio profilo Instagram. Demetrio ha giocato in squadra con Billy, per quello che sui social ha definito un “Milan contro Juventus”. Peccato, sarebbe bastato un solo elemento biancoceleste in più per renderlo un Lazio contro Lazio. Ma quel che conta è la vittoria, e la coppia a uscirne vincente è quella a tinte rossonere. Per l'amarezza di Casiraghi: “E rosico pure...”, scrive con il naso fumante l'ex attaccante in risposta al post.

