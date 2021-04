Lazio, all'Olimpico c'è voglia di Champions. Acerbi ruggisce: "Non si molla nulla" - FOTO

La Lazio vince contro il Benevento nonostante un finale al cardiopalma. La squadra di Inzaghi, guidata dal vice Farris, ottiene tre punti fondamentali, che la tengono in corsa per il quarto posto. Obiettivo per il quale i biancocelesti vogliono lottare fino alla fine. Lo confermano le parole di Francesco Acerbi, condivise su Instagram: "Non si molla nulla. Daje Lazio".

PHOTOGALLERY - Lazio - Benevento 5-3, gli scatti de Lalaziosiamonoi.it

Roma, Fonseca si arrende: “Campionato negativo. Quarto posto difficile”

TORNA ALLA HOMEPAGE