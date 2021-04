Roma, Fonseca si arrende: “Campionato negativo. Quarto posto difficile”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paulo Fonseca ha analizzato la sconfitta disastrosa della Roma contro il Torino e ha fatto il punto sulla situazione in campionato dei giallorossi. Queste le parole del tecnico portoghese: "Campionato fortemente negativo, sente di aver sbagliato? E’ vero, devo assumermi le mie responsabilità. E’ difficile, in campionato abbiamo sbagliato di più. Quarto posto? Devo essere onesto, è difficile. C’è la matematica possibilità ma è difficile. Abbiamo fatto il primo gol, abbiamo avuto le occasioni per chiudere il match e non l’abbiamo fatto, il Torino ha fatto meglio, è stato più aggressivo e ha meritato".