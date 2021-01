Lazio, Anna Falchi: "Derby? In caso di vittoria pronta a indossare solo la mascherina"

A quarantotto ore dal derby della Capitale, in programma venerdì 15 gennaio, Anna Falchi ha parlato del match ai microfoni di Radiosei. La presentatrice e madrina biancoceleste ha spiegato: "Che cosa sono disposta a fare se la Lazio vincesse il derby? Sono pronta a vestirmi solo con una mascherina (ride, ndr) e nel caso in cui i social dovessero bannare l'immagine metterò una mascherona. Speriamo che la Lazio riesca a vincere, non sarà facile. Partiamo ad armi pari, a noi mancherà Correa, ma mi convince molto Caicedo con la sua zona Caicedo. Siamo attardati in classifica, vogliamo la terza vittoria consecutiva, questa gara è una partita diversa, spero di vedere la rabbia giusta in campo. Punto su Caicedo, su Immobile, Milinkovic e Luis Alberto, mentre nella Roma temo Mkhitaryan. È stata una scelta di mercato interessante da parte loro, credo che anche noi abbiamo bisogno di fare mercato, sarebbe necessario clonare Acerbi. Guarderò la gara con un talismano di famiglia, un tifoso della Juventus, oltre che con mia figlia aquilotta".

