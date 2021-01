Coppa di Germania, Bayern in campo: segui la diretta su OneFootball

Non solo in Italia, anche la Coppa di Germania si sta giocando in questi giorni e in campo questa sera c'è il Bayern Monaco. I tedeschi, prossimi avversari della Lazio in Champions League, sfideranno l'Holstein Kiel squadra che milita nella seconda divisione della Bundesliga. Per tutti i curiosi che fossero interessati a vedere in azione la squadra di Flick OneFootball, gratuitamente, trasmette l'intero match live con telecronaca in italiano di Riccardo Mancini,

Lazio - Roma, Giannini: "Immobile e Dzeko valori aggiunti, saranno determinanti"

Fiore: "Con Inzaghi ricordi bellissimi. Lazio? Servono novità sul mercato"

TORNA ALLA HOMEPAGE