Lazio - Atalanta, Gomez entusiasta: "Partita spettacolare all'Olimpico!"

Non tutti nell'Atalanta hanno addosso solo il livore per la vittoria sfuggita dalle mani contro una Lazio mai doma, capace di portare il risultato da 0-3 a 3-3. Il Papu Gomez, infatti, ha addosso l'entusiasmo per una partita da capogiro e lo condivide sui social: "Partita spettacolare all'Olimpico ! Due squadre che volevano vincere... sì certo che sono arrabbiato per il risultato finale ma sono anche positivo e orgoglioso della mia squadra, anche oggi ci portiamo a casa qualcosa da migliorare e imparare. Vamos". Insomma, nella Dea c'è anche qualcuno che sa ammettere che il pareggio sia stato il risultato più giusto.

