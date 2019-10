Lazio - Atalanta, le pagelle dei quotidiani: Immobile spaziale, Parolo irriconoscibile

Si prende due rigori, li trasforma, e nel mezzo confeziona la sponda per il gol di Correa. Ciro Immobile è stato spaziale e ha dimostrato di avere i piedi granitici, perché quei due palloni calciati dal dischetto erano pesanti come macigni. Lazio - Atalanta è la sua partita, difficile, quasi impossibile a dirsi dopo i primi 45' minuti. Quelli in cui restano in campo Parolo e Marusic, i peggiori in campo all'unisono per tutti i principali quotidiani sportivi. Bene Cataldi, pareri discordanti sul rendimento della difesa e di Milinkovic. Ingeneroso Tuttosport, che condanna praticamente l'intera squadra nonostante la reazione del secondo tempo. Di seguito, ecco le pagelle dei giornali.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 6; Luiz Felipe 5, Acerbi 6, Radu 6 (dal 79' Caicedo 6); Marusic 5 (dal 46' Patric 6), Milinkovic 7, Parolo 5 (dal 46' Cataldi 7), Luis Alberto 5, Lulic 6; Correa 6,5, Immobile 9. All. Inzaghi 6.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 7; Luiz Felipe 6,5, Acerbi 6,5, Radu 5 (dal 79' Caicedo s.v.); Marusic 4,5 (dal 46' Patric 6), Milinkovic 6,5, Parolo 5 (dal 46' Cataldi 6,5), Luis Alberto 6, Lulic 5,5; Correa 6,5, Immobile 7,5. All. Inzaghi 6,5.

IL MESSAGGERO - Strakosha 7; Luiz Felipe 5, Acerbi 6, Radu 5,5 (dal 79' Caicedo 6); Marusic 4,5 (dal 46' Patric 6,5), Milinkovic 6,5, Parolo 4 (dal 46' Cataldi 7), Luis Alberto 5, Lulic 6; Correa 6,5, Immobile 7,5. All. Inzaghi 6.

TUTTOSPORT - Strakosha 6,5; Luiz Felipe 5, Acerbi 5, Radu 5 (dal 79' Caicedo s.v.); Marusic 4 (dal 46' Patric 6), Milinkovic 5, Parolo 4 (dal 46' Cataldi 6,5), Luis Alberto 5, Lulic 4,5; Correa 6, Immobile 7. All. Inzaghi 5,5.

