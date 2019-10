Lazio, Romulo si complimenta con un'equazione: “2 Immobile + 1 Correa...” - FT

Sono bastati 6 mesi a Romulo Caldeira per lasciare un pezzo di cuore a Roma. La sua è stata un'esperienza intensa, culminata con la vittoria della Coppa Italia proprio ai danni dell'Atalanta. Allora la partita di ieri deve aver risvegliato il suo bagaglio dei ricordi, fino a reminiscenze più remote, a un periodo più indietro della Lazio. Più in là della sua carriera da calciatore. Fino alla scuola, probabilmente. Perché per complimentarsi con i biancocelesti per il pareggio raggiunto in extremis, l'italo-brasiliano ha fatto ricorso a un'equazione: “2 Immobile + 1 Correa = rimonta”, ha scritto su Instagram, accompagnando la complessa - almeno sul campo - operazione matematica con degli applausi. Compito risolto, voto 10. Così come quello che i tifosi biancocelesti assegnerebbero romanticamente alla sua esperienza alla Lazio.

