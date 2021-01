Lazio - Atalanta, il doppio ex Vella: "Ho il cuore diviso. Ero il più amato dopo Giordano"

"Quando Atalanta e Lazio si sfidano il mio cuore si divide", è così che esordisce Enrico Vella nello speciale de Il Cuoio in edicola quest'oggi. Mediano d'altri tempi di origine ligure, Vella indossò la maglia della Lazio prima di passare ai bergamaschi. Arrivò alla Lazio nell'estate del 1982, legò particolarmente con D'Amico, che ancora oggi è un suo grande amico. "Lovati fu fondamentale per il mio acquisto, veniva a vedere tutte le mie partite al Catania e fu grazie a lui se mi prese la Lazio. I tifosi erano fantastici, c'era un amore viscerale. In un sondaggio tra i giocatori più amati c'era Giordano ovviamente in testa e poi a sorpresa c'ero io in seconda posizione". Chiosa finale sul suo addio, che avvenne solo 15 mesi dopo il suo acquisto nel 1983, a causa di uno scherzo finito male al tecnico Morrone: "Feci un gavettone al mister e a un giornalista lì presente senza neanche prenderli. Da quel momento cambiò tutto...".

