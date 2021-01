PRIMAVERA - Lazio attesa dai sorteggi di Youth League: ecco come e quando si terranno

La Lazio Primavera di Leonardo Menichini conoscerà oggi la sua avversaria per la Youth League, la Champions League delle squadre giovanili, nei sessantaquattresimi di finale. Una formula diversa quella di quest'anno, la prima in assoluto senza la classica formula dei gironi, con la quale i biancocelesti avrebbero affrontato Zenit, Borussia Dortmund e Bruges, in virtù del sorteggio della prima squadra. Si procederà invece ad eliminazione diretta fino alla finale del 20 maggio allo stadio Colovray di Nyon. L'appuntamento è alle ore 12 sul sito della Uefa, quando i ragazzi di Menichini conosceranno il primo avversario di questa nuova avventura.

La Lazio è stata inserita nel gruppo 4 con Borussia Moenchengladbach, Barcellona, Liverpool, Marsiglia, Lokomotiv Mosca, Dinamo Kiev e Ferencvaros. L'avversaria dei biancocelesti uscirà da queste sette. Non esistono teste di serie e la gara si giocherà in casa della squadra estratta per prima. La Lazio potrà impiegare solamente tre fuoriquota classe 2001 che abbiano però almeno due anni di militanza nel club. Potranno essere impiegati Armini, Czyz, Cerbara e Nimmermeer, non rientreranno invece Novella, Ndrecka e Marino.