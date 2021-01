PAIDEIA - Lazio, ecco Musacchio: arrivo in clinica per le visite di rito - FT&VD

Una trattativa lampo, lo sbarco nella Capitale nella giornata di ieri, oggi invece le visite mediche di rito presso la Clinica Paideia. Mateo Musacchio è pronto per cominciare la sua nuova avventura con la Lazio, con la quale firmerà un contratto di sei mesi con opzione per i prossimi due anni. Il difensore è arrivato puntuale alle ore 8.00, atteso dal dottor Fabio Rodia. Dopo i controlli di rito, destinazione Formello per dare il via all'esperienza capitolina.