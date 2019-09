Lazio, avvio esaltante: ora serve una difesa da Champions League

La Lazio è chiamata a raggiungere l'obiettivo Champions League. Oltre che un attacco micidiale, i biancocelesti devono riuscire a mettere in campo una difesa impenetrabile. E le prime due giornate fanno ben sperare: un solo gol subìto, tra l'altro su rigore. A Marassi gli uomini di Inzaghi hanno blindato la porta, nel derby hanno aiutato anche i due pali colpiti dai giallorossi ma nel complesso è stata una partita attenta. E, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, non è proprio un'abitudine della Lazio. A partire dalla stagione 2010-2011, solo in un'occasione la difesa si è rivelata così solida: nel 2012 la rosa di Petkovic si è imposta a Bergamo per 1 a 0 e ha replicato all'Olimpico con un netto 3 a 0. La seconda partenza da sottolineare, appartiene sempre a Simone Inzaghi: nel 2017-2018 il piacentino pareggiava 0 a 0 con la Spal e poi vinceva con il Chievo 2 a 1. Nelle altre due stagioni, il mister ha registrato subito in avvio la forte emergenza in difesa. Ben 4 reti subìte 12 mesi fa contro Napoli e Juventus, altrettante nel 2016-17 contro Atalanta e Juventus. Servirà una difesa da Champions League per agguantare il quarto posto. E i dati statistici lo dimostrano: nell'era Lotito la Lazio ha raggiunto l'Europa che conta solamente quando ha subìto in media un gol o meno a partita. Nel 2014-15 con Pioli (38 in 38 giornate) e con Delio Rossi nel 2006-2007 (33 gol in 38 giornate). Due terzi posti, per l'esattezza. La Lazio punta il quarto, questa deve essere la stagione giusta.

LAZIO, LE PAROLE DI IMMOBILE

LAZIO, PROPOSTO MATIAS ROJAS

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE