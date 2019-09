Calciomercato Lazio, proposto Matias Rojas. E il presidente del Racing...

Il calciomercato è finito da poco, ma non per questo vuol dire che gli operatori siano fermi. Nei giorni scorsi, quando la sessione estiva stava per terminare, a Formello è arrivata la candidatura di Matias Rojas, trequartista classe 1995 del Racing e nazionale paraguaiano. Il Racing lo ha acquistato dopo un’ottima stagione passata in prestito al Defensa y Justicia in cui ha segnato 10 gol in 24 presenze. L’avvio di stagione non è stato altrettanto bruciante, ma in Sud America del ragazzo si parla un gran bene. Rojas abbina fisico (è alto 186 cm), tecnica e velocità, per caratteristiche può ricordare Correa. Gioca da trequartista, ma anche da seconda punta e da esterno sinistro d’attacco. Viene valutato tra i 7 e gli 8 milioni di euro e può essere un profilo da tenere in considerazione nel momento in cui, a gennaio, si decida di tornare sul mercato alla ricerca di un giocatore offensivo per dare un’alternativa al Tucu. La Lazio ha recepito la proposta, non ha chiuso, ha rimandato il discorso ai prossimi mesi. Rojas era stato cercato da alcuni club di Bundesliga, era stato accostato anche al Brescia, ma il Racing per ora non vuole privarsene come ha confermato il presidente del club di Avellaneda, Victor Blanco, in esclusiva ai nostri microfoni: “Il mercato ora è chiuso e il ragazzo è dei nostri”. Il patron però glissa, evitando commenti, quando gli si chiede dell’interesse della Lazio. Un no comment che può essere interpretato in diversi modi. Un segnale? Difficile dirlo ora. Tare ha deciso di non intervenire nelle ultime ore di mercato sull’attacco, il club vuole dare fiducia ad Adekanye, è convinta che il ragazzo arrivato dal Liverpool possa dare un contributo importante. In futuro si vedrà. Rojas ha caratteristiche che possono sposarsi bene col calcio di Inzaghi, anche se il paraguaiano deve ancora crescere, soprattutto nella capacità di dare continuità al suo calcio, prima di spiccare definitivamente il volo. Intanto va registrata la proposta arrivata sui tavoli dei dirigenti della Lazio che si sono appuntati il nome del talento del Racing, allacciando anche contatti con gli agenti del giocatore, ma hanno deciso di rimandare un’eventuale approfondimento della questione alle prossime settimane. Se son rose…

