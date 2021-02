Lazio batte Samp. La Serie A e la Uefa le rendono omaggio: "Decide Luis Alberto" - FOTO

La Lazio batte la Sampdoria grazie alla rete di Luis Alberto. La squadra di Inzaghi, reduce dalla sconfitta contro l'Inter che aveva arrestato la serie di vittorie consecutive, torna al successo e lo fa all'Olimpico nella sfida con i blucerchiati. Al triplice fischio è arrivato il post della Serie A, via Twitter: "Luis Alberto e la Lazio si prende i punti". Immediatamente dopo è arrivato il messaggio social della Uefa, che ha reso anche lei omaggio ai capitolini: "Decide Luis Alberto: la Lazio supera la Sampdoria e torna a vincere Chi è stato il migliore in campo?".

Decide Luis Alberto: la Lazio supera la Sampdoria e torna a vincere 🦅



Chi è stato il migliore in campo?#UCL | @OfficialSSLazio pic.twitter.com/x2pNZOsOiu — La UEFA (@UEFAcom_it) February 20, 2021

IL TABELLINO di Lazio - Sampdoria 1-0

