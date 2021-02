CLASSIFICA - Lazio, tre punti in odor di Champions: la situazione

Di misura e con tanta sofferenza nel finale, la Lazio supera la Samp trascinata dal settimo sigillo stagionale di Luis Alberto. Tre punti preziosi in ottica Champions dopo una gara insidiosa soprattutto nella seconda frazione di gioco, al netto del forcing blucerchiato e di qualche ripartenza mal gestita dai biancocelesti. La squadra di Inzaghi vola così a 43 punti in classifica, agganciando momentaneamente la Roma al terzo posto in attesa delle gare delle altre concorrenti. In basso, la classifica provvisoria dopo la sfida delle ore 15 tra Lazio e Sampdoria.