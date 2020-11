Lazio, Caicedo re dell'extra time ma non è il solo biancoceleste

Ormai è una sentenza: nei minuti di recupero c'è solo un nome Felipe Caicedo. Solo nell'ultima settimana l'ha fatto tre volte: prima a Torino poi a San Pietroburgo e ieri contro la Juventus. La Lazio è una specialista delle reti nei secondi tempi tanto che dalla stagione 2018/2019 sono ben 14 le reti segnate, circa il 10,77% delle reti di tutta la Serie A arrivate nel recupero. In cima a queste speciale classifica c'è ovviamente Felipe Caciedo (6 reti) insieme al bomber Immobile (1 rete nel 2018/2019, tre reti nel 2019/2020 e uno in questa stagione), a completare i gol di Correa (2) e uno a testa per Luis Alberto e Lulic.

