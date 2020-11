FORMELLO - Lazio, meritato riposo: la sosta regala due giorni liberi alla squadra

Finalmente la sosta. Sarà l'occasione per rifiatare, provare a recuperare energie importanti per una stagione che di momenti così ne concederà davvero pochi. La Lazio avrà la possibilità di usufruire di due giorni di riposo, poi Inzaghi da mercoledì tornerà a lavorare per tutta la settimana che verrà con un gruppo ristretto rimpolpato dai ragazzi della Primavera. Una seduta al giorno, fino a sabato, quando potrebbe andare in scena un'amichevole in famiglia. Verranno gestiti i calciatori che hanno stretto i denti in queste gare. Tanti invece quelli che lasceranno la Capitale per raggiungere le rispettive nazionali e che si riaggregheranno a Formello solamente nei primi giorni della prossima settimana.