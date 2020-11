Lazio, la Juve si arrende a Caicedo: Inzaghi l'ha pareggiata grazie ai cambi

Anche la Juventus ha pagato la tassa Caicedo. Al 94esimo, il Panterone regala un pareggio strameritato alla Lazio alla sua maniera. Protezione della palla e girata precisa all'angolino. I biancocelesti hanno messo alle corde, per buona parte del match, la Juve di Pirlo che ha agito soprattutto di contropiede. COme riporta la rassegna stampa di Radiosei, le 5 sostituzioni hanno aiutato in particolar modo Inzaghi che ha migliorato la squadra a gara in corso. Hoedt al posto di Radu con lo spostamento di Acerbi a sinistra che ha portato qualità e spinta. L'esperienza di Caicedo per un ancora acerbo Muriqi. Lazzari a destra ha costretto Frabotta a rimanere basso, e Marusic, spostato sulla corsia mancina, ha impedito le discese di Cuadrado. Gli ultimi innesti sono Akpa Akpro, vera e propria diga in mezzo al campo, e Andreas Pereira che ha portato vitalità sulla trequarti.

JUVE - Al contrario Pirlo ha indebolito la sua squadra con le sostituzioni. Sembra un paradosso visto che la Juve è elogiata spesso per la sua rosa ampia al contrario della Lazio. Nella ripresa i bianconeri continuano a difendersi ma non riescono più a ripartire in contropiede. Pirlo tira fuori praticamente tutti gli uomini di gamba: Ronaldo, Kulusevski e Morata. Entrano Dybala, McKennie e Bernardeschi che non danno un grande contributo alla squadra.