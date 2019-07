Lazio, Canigiani: “Abbonamenti a quota 11mila, dato importante”

Gli abbonamenti della Lazio viaggiano a gonfie vele. Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, 89.3 FM: “Oltre 11mila abbonamenti sottoscritti in questa prima fase, è un dato importante e significante. Poi da oggi è anche aperta la vendita libera. Ora attendiamo il calendario del prossimo campionato che dovrebbe essere sorteggiato il 29 o 30 luglio, così in seguito avremo il quadro completo della situazione. Se la Lazio dovesse giocare la prima fuori casa valuteremo se prolungare la campagna abbonamenti. Domani sera verrà ufficializzata la seconda maglia, la si presenterà in piazza. È la prima volta che verrà mostrata in questo luogo. Stiamo lavorando intensamente sullo sponsor della prossima stagione”.

