Lazio, Caputi: “Grande prestazione e vittoria di enorme valore!”

Dal triplice fischio di Lazio-Juventus, è arrivato uno straordinario numero di attestati di stima nei confronti dell’armata biancoceleste, autrice di una vera impresa. Anche Massimo Caputi, direttore della redazione sportiva de Il Messaggero, ha commentato la sfida sul proprio profilo Twitter: “Grande prestazione e vittoria di enorme valore per la Lazio che, battendo la Juventus, settima vittoria consecutiva, può pensare davvero in grande. Per la Juve prima sconfitta e difesa incerta indipendentemente dall’espulsione di Cuadrado. Fabbri non proprio all’altezza”.

