Cagliari, Maran: "Affronteremo la Lazio con entusiasmo, non soffriamo di vertigini”

Ancora all'ultimo, ancora in rimonta. È il Cagliari di Rolando Maran, vera rivelazione del campionato e seria candidata a un posto in Champions League. Al netto di valutazioni tecniche e possibili cali, la classifica dopo 15 giornate vede i rossoblu al quarto posto a pari merito con la Roma. La Lazio - prossima avversaria dei sardi - dista quattro punti, ma per Maran il pareggio raggiunto al 90' contro il Sassuolo darà grande forza ai suoi ragazzi: “Noi siamo una squadra che deve giocare al massimo per fare risultato. Oggi abbiamo commesso degli errori, ma non ci era mai successo di giocare 3 partite in 6 giorni. Questa rimonta ci dà entusiasmo in vista della Lazio. È un ulteriore tassello che va ad aggiungersi a tutti gli altri messi da parte in questa stagione. Stiamo viaggiando forte, non c'è il rischio di vertigini. La classifica ci sorride e siamo lì con merito. Guardiamo partita per partita”.

