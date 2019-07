Lazio, Caputi: "Milinkovic andrà via, servirà un sostituto di livello"

Il responsabile del Messaggero Sport, Massimo Caputi, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare dell'argomento cardine del mercato della Lazio: il futuro di Milinkovic. Ecco le sue parole: "Tutti gli indizi lasciano pensare a un suo addio e credo che gli stessi protagonisti, primo tra tutti Lotito, abbiano lasciato intendere che questa sarà l'estate della separazione. Credo che sia il momento giusto: l'anno scorso la Lazio lo ha tenuto pensando che fosse l'annata giusta per l'ingresso in Champions League, ma non ci è riuscita. Penso che ci fosse un patto tra Lotito e il giocatore per la cessione. Chiaramente, la Lazio lo cederà alle cifre che le andranno bene. Juventus e Inter hanno già fatto grandi acquisti e speso molto, mi sembra logico, a questo punto, che Milinkovic-Savic sia il sostituto ideale di Pogba al Manchester United".

IL SOSTITUTO DI MILINKOVIC: "Si rimprovera a Lotito di non aver mai investito più di tanto per cercare di essere una delle prime 4 squadre di Serie A. Il tema adesso è capire cosa farà il patron biancoceleste con i soldi ricavati dalla cessione. È stato bravissimo a tenere competitiva una squadra spendendo molto meno delle rivali, ma così non è facile lanciare l'assalto al quarto posto. Magari stavolta smentirà tutti e comprerà giocatori di livello e non di prospettiva, come invece è accaduto finora".

