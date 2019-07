Lazio, Correa: "Penso tutti i giorni alla Champions. Non mi pongo limiti"

Ad Auronzo sta mostrando di essere in grande forma, l'uomo in più della Lazio. Joaquin Correa dopo la doppietta di ieri all'Entella ha parlato a Lazio Style Channel: "Stiamo lavorando bene, con un buon ritmo e siamo tutti molto contenti di quello che stiamo facendo qui ad Auronzo. Nelle prime amichevoli abbiamo avuto buone sensazioni. C'è un'ottima intesa tra tutti noi, anche i nuovi si stanno adattando alla grande. È stato importante aver svolto la preparazione dall'inizio. L'anno scorso la prima parte l'ho fatta con il Siviglia, ma fu molto diversa".

COMPAGNO DI REPARTO - "Giocare con Ciro o con Felipe non è difficile. Sono giocatori forti che si sacrificano per la squadra. Cerco sempre di mettere i miei compagni in una buona posizione per fare gol. Bisogna giocare bene le prime partite, trovare il giusto assetto. Poi i gol e gli assist arriveranno".

CHAMPIONS LEAGUE - "La voglia di arrivare all'obiettivo Champions è tantissima, penso tutti i giorni a quello. Bisogna iniziare con intensità già nella pre-season per arrivare bene alle ultime partite di campionato".

SCORSA STAGIONE - "A Milano è stato un bel gol, quello in finale una gioia incredibile. Vedere i compagni abbracciarmi e la gente esultare è stata una grande emozione. Il momento più bello dell'anno scorso. In campionato abbiamo sbagliato 3-4 partite, altrimenti saremmo arrivati in Champions. Quest'anno cercheremo di essere più precisi e cattivi, per raggiungere un obiettivo a cui la Lazio tiene tanto. Dobbiamo essere all'altezza. La costanza è mancata l'anno scorso. Contro le squadre che stavano sopra in classifica abbiamo vinto, e quest'anno dobbiamo fare così in tutte le partite".

LAZZARI E JONY - "Lazzari e Jony sono un po' più offensivi. Jony ha sempre fatto l'esterno d'attacco e anche Lazzari va sempre in avanti. Spero ci diano una grande mano, abbiamo bisogno di loro. Poi naturalmente i nuovi arrivi devono prendere confidenza con il nostro modulo".

OBIETTIVI - "Siamo forti, abbiamo una squadra di grandissima qualità. Dobbiamo credere in noi stessi e cercare di migliorare. Non voglio dire nulla sui gol da fare. Io punto al massimo, a migliorare ogni giorno. Non mi pongo nessun obiettivo in partenza, se non fare la differenza partita per partita".

